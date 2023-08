Terni: figlio di due donne, il sindaco lo iscrive al registro di stato civile

TERNI – Nella mattinata di giovedì 3 agosto, il sindaco Bandecchi, nella sua veste di ufficiale di governo, ha iscritto nei registri di stato civile la nascita di un bambino e ne ha sancito il riconoscimento da parte sia della madre biologica che di quella d’intenzione. Si tratta di una coppia di donne unite civilmente, residenti a Terni. Si tratta di una nuova azione in netta discontinuità con la Giunta precedente, dopo il patrocinio al Terni Pride, manifestato con la presenza – fascia tricolore indosso – del vicesindaco Corridore.

Tutelato interesse del minore

“Non spetta a me entrare in disamine di tipo ideologico e forse neanche di tipo giuridico – dichiara Stefano Bandecchi – ho affrontato il tema con pragmatismo, mosso dall’intento di dare risposte concrete a problemi reali, che riguardano due mie concittadine e che più in generale riguardano il diritto alla cittadinanza e alla famiglia di un minore. Ho semplicemente voluto tutelare quel minore perché senza iscrizione allo stato civile vengono meno nei suoi confronti tutti quei diritti che sono, giustamente, assicurati ad ogni altro bambino, dall’assistenza sanitaria, alla identità, alla famiglia.

Se quel bambino fosse nato all’estero, sarebbe stato trascritto dall’ufficiale di stato civile senza alcun problema, ma – nato in Italia – viene a trovarsi in un vuoto normativo che mi auguro il legislatore colmi quanto prima, come auspicato dalla stessa corte costituzionale.

Io ho inteso procedere nella direzione che altri sindaci hanno voluto con coraggio intraprendere, mi limito a citare i sindaci di Milano, di Padova e di Savona.

Oggi ho proceduto, nel mio studio, alla firma alla presenza delle due mamme alle quali auguro serenità, benessere e soprattutto di godersi la propria famiglia. Il loro progetto di famiglia merita rispetto, condivisione e rappresenta una ricchezza per la nostra città. So che il compito genitoriale è diventato per tutti non semplice e che occorrono tanta attenzione, tenacia e amore”.