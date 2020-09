Terni, festa della Rinascita con Dado e De Majo: si animano le piazze cittadine

TERNI – Si entra nel vivo della festa della “Rinascita”, kermesse voluta dall’ente del Cantamaggio in collaborazione con Comune di Terni, Fondazione Carit, Camera di Commercio e Regione Umbria .

Saranno tre giorni, dal 25 al 27 settembre, di divertimento che faranno del centro storico di Terni e delle sue principali piazze un grande palcoscenico a cielo aperto che ospiteranno spettacoli e rappresentazioni teatrali.

Due gli appuntamenti serali del 25 settembre che meritano davvero una nota speciale.

Per chi ama ridere e divertirsi in piazza Europa alle 21.30 ci sarà un ospite speciale: Dado, comico, cabarettista e cantante. Va ricordato che ha lavorato con il suo gruppo musicale “Dado e le pastine in brothers” partecipando a programmi come Seven show, Zelig, i raccomandati, Top of the pops, I migliori anni e Made in sud.

Piazza Tacito, sempre il 25 settembre alle 21.30, farà da cornice a allo spettacolo teatrale di Stefano de Majo dal titolo “Girando per Terni” con voci, volti e suoni della memoria della città. La musica è stata affidata Bed Hoppers, Direttore Marco Collazzoni, canzoni Michele Zacaglioni, corpo di ballo “Asd the sunny side of the Swing,consulenza Remo Scorsolini e Ivano Grifoni.