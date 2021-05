Terni, fermato con una spada giapponese da 60 cm di lama: denunciato 22enne

TERNI – Sabato pomeriggio nel corso di un normale controllo è stato mentre viaggiava a bordo della propria autovettura in strada Piano di Canale, un 22enne è stato sorpreso con una katana della quale non ha saputo giustificare il possesso. I carabinieri della stazione di Piediluco lo hanno deferito in stato di libertà alla locale procura della Repubblica per detenzione illegale di armi od oggetti atti ad offendere. La spada giapponese che il giovane custodiva nel portabagagli ha una lama della lunghezza di circa 60 cm: è stata posta sotto sequestro.