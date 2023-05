Terni, fatta la Giunta Bandecchi: ecco i nomi e le probabili deleghe

Il Comune di Terni ha ufficializzato la giunta del sindaco Stefano Bandecchi: il vicesindaco sarà Riccardo Corridore. Questi i nuovi assessori nominati: Viviana Altamura, Mascia Aniello, Marco Iapadre, Giovanni Maggi, Marco Schenardi, Michela Bordoni, Stefania Renzi, Lucio Nichinonni.

Ci sono quattro eletti in consiglio comunale: Schenardi e Bordoni (Terni per Loro), Altamura e Iapadre (Alternativa Popolare), che quindi saranno surrogati. Al loro posto dovrebbero entrare per AP l’ex consigliera comunale e provinciale di FI Marina Severoni (124 voti); Riccardo Fortunati (118), per la lista Terni per Loro entrano l’imprenditore Sandro Trequattrini, titolare di una nota azienda di domotica (83) e Federica Mengaroni (84).

Si attendono le deleghe, ma alcune sono ipotizzabili. Marco Schenardi, ex bandiera della Ternana, attuale tecnico dell’Under 16 delle Fere e 250 partite in serie A sarà verosimilmente il nuovo assessore allo sport; Lucio Nichinonni, consulente del lavoro dovrebbe ricevere probabilmente la delega al personale; Marco Iapadre, ingegnere, potrebbe succedere a Cini alle infrastrutture, Viviana Altamura, vicepresidente dell’ITC Casagrande-Cesi si avvia a ricevere la delega alla scuola. Giovanni Maggi è invece un ex sindacalista Cisl. Mascia Aniello, colei che ha curato la comunicazione di Bandecchi in questa fase, è la compagna dell’ex consigliere regionale del M5S Andrea Liberati.