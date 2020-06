Terni, fanno a botte nel quartiere Sant’Agnese: uomo ferito alla testa

TERNI – Violenta lite nel pomeriggio di lunedì in zona Sant’Agnese, precisamente in un vicolo fra via Mauri e le case popolari di via Eugenio Chiesa. La polizia è intervenuta con una voltante ed ha trovato un uomo di origini tunisine con una profonda ferita alla testa: soccorso dagli operatori del 118 ternano, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Secondo quanto emerge, la rissa sarebbe stata fra tre persone, probabilmente soltanto con le mani, senza armi oppure oggetti contudenti. Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile di Terni per ricostruire le circostanze – la zona è piuttosto abituale per questo tipo di episodi – ed individuare le responsabilità. L’uomo ferito non è grave.