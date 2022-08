Terni, fallimento Globus Tenda: quattro condanne, c’è anche l’ex assessore Piacenti

TERNI – Nuova tegola per alcuni ex amministratori di Terni. L’ex assessore Vittorio Piacenti d’Ubaldi , l’ex presidente della Provincia Feliciano Polli, l’ex dirigente Gioia Rinaldi e l’ex dirigente Antonio De Guglielmo dovranno versare 74.100 alla Provincia di Terni vicenda legata al fallimento del Globus Tenda, attività condotta su un’area che l’ente aveva affittato maturando un credito importante, mai riscosso. A deciderlo è stata la Corte dei Conti dell’Umbria, che ha accolto la richiesta della magistratura contabile.

Il fatto

Viene contestata le gestione della struttura, con lo sfratto per morosità della società che gestiva gli spazi del Globus Tenda dal 1999, con intimazione al rilascio del bene e al pagamento dei canoni arretrati (37.695 euro) e il successivo nuovo accordo con la stessa società con rateizzazione del dovuto, un nuovo canone di affitto, la sospensione della procedura di sfratto e la risoluzione della scrittura privata in presenza del mancato pagamento anche di una sola rata dovuta, con possibilità per la Provincia di Terni di riattivare la procedura di sfratto e quella per espropriazione forzata. Una scrittura privata che, per la procura presso la Corte dei Conti, non era assistita da alcuna garanzia per l’ente e, successivamente, non era stata rispettata dalla società, con il debito cresciuto di altri 49.476 euro: partita definitivamente chiusa nel 2017 con il fallimento senza attivo, la morte del socio illimitatamente responsabile e la rinuncia all’eredità dei chiamati.