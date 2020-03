Evade dai domiciliari per spacciare droga, giovane denunciata

TERNI -Una ventenne, disoccupata e ben nota alle forze dell’ordine, è stata fermata dai carabinieri di San Gemini, sorpresa a circa 200 metri dalla propria abitazione, intenta a girovagare con la propria bicicletta. La donna, oltre a non fornire alcuna valida motivazione dei propri spostamenti, in violazione dei decreto in materia di contenimento del contagio, risultava sottoposta alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari e per questo sottoposta a frequenti controlli di polizia.

Ispezione La successiva ispezione degli effetti personali consentiva di rinvenire, all’interno del marsupio della donna, 2,08 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina suddivisa in 10 contenute in piccole bustine di cellophane, pronte per lo spaccio. Dopo essere stata riaccompagnata al proprio domicilio, la donna è stata denunciata a piede libero per i reati di evasione, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità