TERNI – Momenti di paura sabato pomeriggio quando i Vigili del fuoco di Terni hanno fatto evacuare in via precauzionale un condominio per una fuga di gas. Lo stabile si trova in via Liutprando ed è composto da una quarantina di appartamenti. I residenti sono stati accompagnati all’esterno dai vigili del fuoco. Sul posto si trovano anche gli agenti della polizia municipale e il personale tecnico di Asm, l’azienda che gestisce la distribuzione del gas e che provvederà alla sostituzione del contatore. Dopo la messa in sicurezza e aver sparato il guasto i condomini sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni.