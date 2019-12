Terni, espulso spacciatore condannato a 19 anni: doveva scontarne altri due

TERNI – Personale dell’ufficio immigrazione ha di Terni ha eseguito un decreto di espulsione emesso dal Giudice di Sorveglianza di Spoleto, come sanzione alternativa ai due anni residui di detenzione per un uomo di nazionalità albanese, di 38 anni che stava scontando presso il carcere di Terni una condanna a 19 anni e mezzo di reclusione, con la pena accessoria di 50.000 euro di multa, dopo essere stato arrestato dalla Polizia di Stato a Padova perché trovato in possesso di 20 chili di eroina. E’ stato prelevato dagli agenti ed imbarcato su un volo per l’Albania presso l’aeroporto San Francesco d’Assisi di Perugia.