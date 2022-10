Terni, espulso dall’Italia rientra e si fa un selfie con la pistola: pregiudicato in manette

TERNI – Un giovane tunisino di 34 anni, le cui iniziali pluripregiudicato e già espulso dal nostro Paese da circa un anno poiché clandestino e rientrato in Italia senza la speciale autorizzazione del Ministero degli Interni. Mediante una intensa attività di monitoraggio dei siti internet nonché delle piattaforme social network non è sfuggita agli operatori della Digos, una pagina appartenente al tunisino, già conosciuto dagli agenti, il quale, negli ultimi giorni del mese di settembre, aveva postato una foto che lo ritraeva mentre impugnava una pistola

semiautomatica.

Irruzione degli agenti

L’attività info-investigativa permetteva di individuate un appartamento ubicato nel centro

cittadino quale luogo ove il tunisino aveva trovato un ricovero di fortuna. L’irruzione degli agenti ha consentito di arrestarlo (l’arma non è stata però trovata). L’uomo è stato processato per direttissima e per lui è stata emessa custodia cautelare con obbligo di dimora.