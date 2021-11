Terni, esplosione nei pressi del centro vaccinale: paura fra gli operatori

TERNI – Momenti di panico fra gli operatori sanitari del centro vaccinale in piazzale Bosco a Terni. Una esplosione si è infatti verificata attorno alle 14 di giovedì a pochi passi dall’hub con i volontari che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Apprensione tra le persone presenti per il forte scoppio, che comunque non ha portato a danni. La questura è giunta sul posto e sta indagando. La prima ipotesi è quella di un gesto ‘goliardico’, forse di alcuni studenti usciti da scuola proprio a quell’ora. Dopo aver raccolto le testimonianze in loco, gli agenti visioneranno i filmati delle telecamere presenti in zona per ricostruire con esattezza la dinamica del fatto.