Terni, esplode appartamento: tre feriti con gravi ustioni

TERNI – Un bilancio di tre feriti, tutti ustionati. Questo l’esito di una esplosione avvenuta nel pomeriggio di sabato in un appartamento, in via degli Arroni, in zona Santa Maria Maddalena, con ogni probabilità a causa dell’esplosione di una bombola di gas che ha devastato un appartamento al secondo piano di una palazzina. Non si conoscono al momento le generalità dei tre ustionati. Si tratta di tre uomini, due dei quali stranieri ed uno italiano.

L’ospedale fa sapere che uno dei feriti, in condizioni gravi, sarà quasi certamente trasferito al centro grandi ustionati Sant’Eugenio a Roma, mentre gli altri due saranno trattati a Terni. Nel frattempo sedici persone sono state evacuate dalla palazzina. Due persone anziane, residenti nella zona, sono state soccorse per lo choc causato dall’esplosione. Sono in corso da parte dei Vigili del fuoco, le ricerche per capire se altre persone siano rimaste coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri.