TERNI – Intervento nel primo pomeriggio di sabato per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Terni nella zona tra Piedimonte e la montagna della Croce. Una squadra, con l’aiuto dell’elicottero Drago 145 del reparto volo di Roma, si è attivata per aiutare due escursionisti in e-bike finiti all’interno di una fora: sono stati recuperati grazie al verricello e trasportati fino all’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’, in via Caproni.