Terni, entrano i ladri mentre è in casa: minacciano ragazzo prima di darsi alla fuga

TERNI – Paura nella tarda mattinata di giovedì a Terni, in una villa di via delle Terre Arnolfe, fra il quartiere di Campomaggiore e Cesi. Due uomini sono entrati nell’abitazione per rubare, forse pensando che fosse vuota, e si sono trovati di fronte un ragazzo, figlio dei proprietari, intento a giocare alla consolle. I due lo avrebbero minacciato senza tuttavia riuscire a portare via nulla. Poi sono fuggiti. Il giovane, pur spaventato, non ha subito conseguenze fisiche e le indagini sull’accaduto, avviate con il primo intervento sul posto, sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Terni. Fra le ipotesi c’è quella che la banda fosse composta da almeno un’altra persona, rimasta fuori dall’abitazione con le funzioni di palo.