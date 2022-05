TERNI – Ennesima tragedia sulla strada: nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada statale 79 fra il bivio per Papigno e quello per Miranda ha perso la vita è un 50enne di Terni che, in sella ad una moto da enduro, è finito contro un’autovettura C3 condotta da una donna. Il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto e quindi contro il guardrail: ha perso la vita sul colpo e i sanitari della Croce Verde di Ferentillo intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Oltre alla Stradale, sul posto sono intervenute più pattuglie della polizia Locale di Terni per supportare le operazioni e gestire la viabilità, con la strada che è rimasta a lungo chiusa per consentire i rilievi. Della vicenda si occuperà anche la Procura di Terni.