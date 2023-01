Terni, emergenza sangue: si può donare anche domenica 15 gennaio

TERNI – L’ospedale di Terni sta registrando una grave carenza di sangue, i donatori di ogni gruppo sanguigno maggiorenni, in buone condizioni di salute e con peso superiore ai 50 chilogrammi, sono invitati a fare o prenotare una donazione (tel. SIT 0744 205679). Si può donare tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 10.30 e chi non può venire per motivi lavorativi può approfittare dell’apertura straordinaria del Servizio Immunotrasfusionale programmata per questa domenica (15 gennaio 2023) con accettazione dalle ore 7.30 alle 10.30.