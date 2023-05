Terni, Elly Schlein suona la carica per i Dem in vista del voto

No tagli e privatizzazioni

“E’ il contrario di quello che sta facendo il governo nazionale che proprio in occasione del Primo maggio ha deciso di approvare un decreto con il quale aumenta la precarietà, soprattutto quella che colpisce giovani e donne, che impedisce di costruirsi un futuro e una famiglia. Noi crediamo che la direzione sia opposta, di aumentare i salari e ridurre il lavoro precario e finalmente di approvare un salario minimo in questo Paese perché c’è troppo lavoro povero. Fondamentale è per noi anche il tema della cura delle nostre comunità e quindi la difesa della sanità pubblica. Non accetteremo tagli e privatizzazioni e siamo preoccupati dal fatto che non arrivino le risorse che servono”.