Terni, ecco SocialNeet: nuove opportunità per i giovani che non studiano nè lavorano

TERNI – Firmato il protocollo fra Confartigianato Imprese Terni e Coni Umbria per la realizzazione di corsi formativi per Neet finalizzati ad evidenziare le opportunità di lavoro nelle associazioni sportive. Protocollo sottoscritto nell’ambito del progetto europeo Socialneet. Si rivolge appunto ai cosiddetti Neet, coloro ciè che – fra i 18 ed i 29 anni – non studiano e non si rendono disponibili nel mercato del lavoro. Un fenomeno in costante crescita come indicato recentemente dai dati Aur.

Presenti alla firma Mauro Franceschini, presidente dell’associazione di categoria, Moreno Rosati, vicepresidente regionale Coni, e Fabio Moscatelli, delegato provinciale.

Le parole dei presenti

“Onorato – afferma il vicepresidente Rosati – di aver rappresentato, insieme al delegato Moscatelli, il Coni dell’Umbria nel percorso di condivisione e fino alla sottoscrizione di un importante protocollo d’intesa con Confartigianato Terni che si rivolge al mondo giovanile. Chiedo gentilmente alle società sportive della regione di impegnarsi per far cogliere questa opportunità ai propri giovani atleti. Seguiranno da parte delle istituzioni coinvolte comunicazioni a tutto il mondo sportivo interessato al progetto”.

“La nostra attività nelle scuole è molto importante, sotto il profilo dell’orientamento- sottolinea Mauro Franceschini – In ambito sportivo poi i valori trasmessi sono fondamentali. L’intento è fornire un’opportunità, aiutare anche le famiglie oltre che naturalmente i destinatari principali di tale progetto, ossia i ragazzi, nell’ individuare un percorso per potersi realizzare, sotto il profilo occupazionale”. Moscatelli spiega invece che “il problema principale che si sta evidenziando è la propensione ad abbandonare, in modo precoce, l’attività sportiva”.