Terni è pronta per la festa dell’amore al sapore di cacao: torna Cioccolentino

TERNI – Far innamorare una persona significa trovare la chiave dell’amore. E’ proprio la chiave dell’amore il Claim scelto per la 19. edizione di Cioccolentino, Festival nazionale del cioccolato che si terrà a Terni, città del Santo dell’amore San Valentino, dal 10 al 14 febbraio. Il claim di questa nuova edizione vuole essere un invito a tutte le persone che cercano l’amore di trovare la chiave giusta per aprire il cuore della persona amata. E per chi ha trovato la dolce metà la chiave serve sempre per rinnovare l’amore e farlo rafforzare. Cioccolentino è un evento che unisce la dolcezza del cioccolato trasformando la città di Terni nella capitale dell’amore che ogni anno fa registrare oltre 150.000 visitatori e che ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare il cioccolato e la pasticceria in tutte le molteplici forme e tipicità.

È una dolce meta al gusto di cioccolato quella che attende a Terni per tutti gli innamorati e gli amanti del cibo degli Dei. Con l’arrivo delle festività di San Valentino, nella suggestiva cornice del centro cittadino, che per l’occasione si accenderà con scintillanti luci ed addobbi di cuori luminosi (dal 20 gennaio al 25 febbraio), choco point e Love Point che saranno lo scenario perfetto per dolci scatti per immortalare la dolce giornata vissuta.

Il programma

Assai ricco il programma dei cinque dolci giorni di Cioccolentino. Tanto buon cioccolato e imperdibili attività a tema si preparano ad accogliere i fedelissimi chocolove: dall’immancabile Chocolate Expo con oltre 40 espositori dei migliori prodotti in cioccolato e della pasticceria, al ricco calendario di degustazioni, cooking show e laboratori, per grandi e piccini. I locali del centro cittadino si trasformeranno in palcoscenici proponendo spettacoli musicali ed animazioni. Una dolce diffusione musicale allieterà la dolce passeggiata tra le otre 40 aziende presenti che proporranno dolcezze di ogni genere con oltre 400 varietà di dolci prodotti. Le vie del centro storico della città si trasformeranno come per magia in un grande cuore pulsante della manifestazione. Sarà come fare un lungo viaggio alla scoperta dell’amore e del cioccolato. E poi ancora non mancheranno foto ricordo, degustazioni al buio.

Tante anche le iniziative che l’evento dedica al suo giovanissimo pubblico. Saranno molti gli appuntamenti dedicati ai più piccini e ai loro genitori, per un goloso intrattenimento a tema che fonde gioco e didattica. Si inizia con un imperdibile viaggio nel mondo di Alice nel Paese del Cioccolato, con animazione a tema e divertentissimi giochi e balli. In piazza Europa ci sarà un dolcissimo spazio dedicato ai Pasticcioni, corsi di pasticceria per bambini dove potranno scoprire i segreti della pasticceria e creare dei gustosissimi dolcetti grazie ai pasticceri ed alla cake design Elisa Giovannetti.

Altre proposte

Il divertimento non si ferma qui.

A piazza Tacito, cuore della città dell’amore, verrà allestito uno spazio dedicato all’intrattenimento e al divertimento con il Love Circus animato da artisti circensi con spettacoli di giocoleria spettacoli di fuoco e divertenti animazioni. Ad aprire i pomeriggi sarà l’imperdibile Choco Parade spettacolo itinerante che animerà le vie del centro firmata dall’artista Stefano De Maio seguito dai personaggi fantastici legati al mondo del cioccolato.

Non mancheranno, ogni giorno, gli appuntamenti dedicati alla cultura del cioccolato con lo spazio dedicato agli Special Event che attende i golosi per dolci incontri ravvicinati sotto la guida esperta di Maestri Pasticceri e Cioccolatieri.

Il cioccolato, il vino e la musica agiscono su di noi trovando vie multisensoriali nascoste, talvolta imprevedibili. Compito assai arduo è quello di accomunare l’esecuzione musicale perfetta ad un buon bicchiere di vino ad un pezzo di cioccolato accuratamente scelto dal maestro cioccolatiere Fausto Ercolani il quale accompagnerà i presenti nella piacevolezza più assoluta con l’obiettivo di rendere la degustazione unica ed esclusiva per i visitatori, creare la giusta atmosfera per decantare meglio il gusto del vino abbinandolo a dell’ottimo cioccolato, esaltando i valori emozionali delle degustazioni.

Non mancheranno le degustazioni al buoi. E’ bello scoprire i segreti del cioccolato, i suo sapori ed aromi con quattro essenze che soddisferanno appieno i i più raffinati palati con una piacevolissima esperienza sensoriale. La degustazione al buio sarà accompagnata dal Maestro Cioccolatiere Maurizio Di Mario.

Il mondo della pasticceria vissuto dall’esperienza del Maestro pasticcere Francesco Favorito il piacere del dolce con particolare riferimento alla buona alimentazione e alle intolleranze alimentari. Il maestro pasticcere Favorito, nasce da un grande tradizione pasticcera, grazie alla sua famiglia negli anni Ottanta ha perfezionato la sua formazione portando i suoi dolci in Italia e nel mondo. Nei suoi show cooking presenterà la nuova linea Keto, le brioche al cioccolato Keto, vegan, gluten free.

Dolce e Amaro il gusto che emoziona, un antica storia da raccontare e degustare con l’amaro Viparo che incontra le dolcezza del cioccolato proponendo deliziose praline a forma di diamante realizzate con cioccolato fondente al 72 per cento ripiene con una ganascia all’amaro Viparo, realizzate e confezionate a mano pronte per essere gustate.

Whine & Love, sarà l’appuntamento in collaborazione con Aibes un’esperienza degustativa unica, i visitatori potranno gustare vini accostati a profumi e sapori del territorio.

Master Chocolate che nasce con l’obiettivo di formare nuove figure professionali che sappiano affrontare le sfide del momento, l’integrazione dell’offerta formativa e la complementarietà del sistema formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro che mira a rendere il sistema scolastico più aperto e flessibile al fine di migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società.

I ragazzi lavoreranno a stretto contatto con pasticceri, docenti e chef che grazie alla loro esperienza e capacità potranno contribuire alla loro crescita formativa.

The Chocolate way

Cioccolentino quest’anno entra anche nel circuito The Chocolate Way, la principale rete internazionale che celebra il patrimonio materiale e immateriale, i costumi e le tradizioni dei cittadini europei e dei paesi terzi vicini come il Messico e l’Ecuador, La Via del Cioccolato nasce con l’obiettivo di promuovere e collegare gli storici distretti europei del cioccolato di alta qualità.

Chi viene a Terni oltre a Cioccolentino immancabile tappa nella basilica di San Valentino dove davanti all’urna gli innamorati si promettono amore. E poi ancora ci sono i borghi tutti da scoprire come le bellissime gole della Valnerina ed i suoi comuni, pieni di storia, cultura, tradizione, potrete visitare Arrone, Ferentillo con il museo delle mummie, Torre Orsina e il museo a cielo aperto dello scultore e artista Aurelio De Felice. Se si ama la natura c’è la Cascata delle Marmore conosciuta ancora prima della Terni industriale da importanti personaggi della cultura che nel XVIII e XIX secolo che hanno visitato il sito. Un sosta merita anche il lago di Piediluco. Chi ama la storia cosa c’è di meglio degli scavi di Carsulae, città romana che ancora sta restituendo importanti reperti. E non finisce qui perchè ci sono molti altri borghi tutti da scoprire.