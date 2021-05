Terni e l’Umbria in festa, Lucia Lucarini campionessa italiana di scherma under 23

TERNI – Una bella soddisfazione per l’Umbria e per Terni. Vale il titolo di campionessa italiana U23 il terzo posto di Lucia Lucarini ai campionati tricolori di scherma a Cassino. Grandi emozioni per la sciabolatrice 23enne ternana in forza al gruppo sportivo dei Vigili del fuoco. In pedana col punteggio di 15-13 ha battuto in semifinale Loreta Gulotta delle Fiamme gialle. Ma è stata eliminata dalla futura vincitrice, Rossella Gregorio del Gs carabinieri, sempre con punteggio 15-13. La giovane atleta originaria di Narni accresce così il suo palmarès di vittorie e soddisfazioni personali.