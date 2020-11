Terni, due sedicenni arrestati per droga: conoscevano Flavio e Gianluca

TERNI – Due minorenni sono stati arrestati per spaccio di droga. E’ il bilancio dell’ultima operazione della squadra volante della questura di Terni nei confronti di due giovanissimi ternani, incensurati e di buona famiglia, trovati con marijuana e hashish. Gli agenti li hanno trovati in un parcheggio all’esterno di un centro commerciale, mercoledì scorso, durante un controllo di routine, mentre armeggiavano in tre, intorno ad una minicar. Quando gli agenti si sono avvicinati, hanno subito notato l’atteggiamento nervoso dei ragazzi: mani tremanti e grande imbarazzo e a quel punto hanno deciso di guardare dentro la minicar: all’interno del cassettino hanno trovato un sacchetto di sostanza stupefacente e un bilancino elettronico di precisione.

Genitori I ragazzi, tutti e tre di 16 anni, sono stati accompagnati in questura, dove sono stati convocati i genitori. Dalle analisi nel frattempo è emerso che la sostanza stupefacente era marijuana per circa 20 grammi e 0,5 grammi di hashish. Dalle indagini, coordinate da subito dal sostituto procuratore Flaminio Monteleone, per la procura della Repubblica al Tribunale per i Minorenni di Perugia, è emerso che uno dei tre era l’acquirente, mentre gli altri due erano i venditori: l’autista, che da questa estate accompagnava con la minicar l’amico a fare le consegne, sia nei parcheggi che a domicilio, a una fitta rete di clienti, anche minori.