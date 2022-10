Terni, due sanzioni raddoppiate e sette tolte per il dissesto del Comune

TERNI – Sette annullamenti e due conferme, con importi delle sanzioni, in quest’ultimi casi, raddoppiati rispetto alla prima sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria in composizione monocratica, datata ottobre 2021. Questo l’esito dei ricorsi presentati dagli ex amministratori del Comune di Terni, condannati un anno fa a pagare in totale circa 170 mila euro di sanzioni pecuniarie in relazione al dissesto dell’ente certificato ad inizio 2018. La Corte ha accolto le opposizioni al decreto sanzionatorio per ciò che riguarda Francesca Malafoglia, Emilio Giacchetti, Stefano Bucari, Francesco Andreani, Daniela Tedeschi, Cristhia Falchetti Ballerani e Tiziana De Angelis. Che non dovranno versare nulla, diversamente da quanto deciso in prima istanza dalla Corte dei Conti umbra.