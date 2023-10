Terni, due giovani fermati con tre chili di cocaina: scattano le manette

Partiti per una vacanza

Una volta fermati i due giovani francesi hanno spiegato di essere partiti per una vacanza e di avere una certa fretta di raggiungere la destinazione. Spiegazione che non ha affatto convinto il personale della Stradale di Terni e che, unita ad un palese nervosismo, ha portato alla perquisizione accurata del mezzo. Fino alla clamorosa scoperta, ovvero quasi 3 chili di cocaina purissima nella ruota di scorta: la droga era confezionata in ovuli suddivisi in undici grossi involucri di plastica. Nel bracciolo del sedile posteriore gli agenti hanno trovato anche 4.420 euro in banconote da 20 euro, all’interno del borsello di uno dei due fermati, altri 5.440 euro. Tutto è finito sotto sequestro e i due giovani, in carcere.