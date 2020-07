Amelia, dopo undici anni si riapre il caso di Barbara Corvi

Vicenda Della vicenda si era occupata anche la trasmissione ‘Chi l’ha Visto?’, dove all’inizio dell’anno le sorelle della donna, che all’epoca aveva 35 anni, avevano annunciato di aver chiesto alla Procura di riaprire il fascicolo archiviato. La famiglia ha sempre rifiutato di credere a un allontanamento volontario. Il marito, cresciuto in una famiglia vicina alla malavita ma da cui aveva preso le distanze, aveva parlato di una relazione extraconiugale di Barbara, con la quale viveva da «separati in casa». Sarebbe stato l’ultimo ad averla vista, quel 27 ottobre, accompagnandola a casa. Poi il nulla. Amelia non ha mai dimenticato la dolorosa vicenda e il 27 ottobre scorso, in occasione del decennale della scomparsa, nella cittadina umbra si è tenuta una fiaccolata per chiedere verità e giustizia.