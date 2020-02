Terni, dopo nemmeno tre mesi vandalizzati i giardini intitolati a David Raggi

TERNI – A soli tre mesi dall’inaugurazione, vandali hanno già deturpato i giochi per bambini installati ai Giardini del quartiere Matteotti, intitolati alla memoria di David Raggi, il giovane ucciso nel 2018 in piazza dell’Olmo da un extracomunitario che non avrebbe dovuto trovarsi in Italia perchè espulso. A denunciare la vicenda, il consigliere di Senso Civico Alessandro Gentiletti: “Avevo presentato – scrive Gentiletti – un atto di indirizzo molti mesi fa, dopo i numerosi esposti del condominio al sindaco che non avevano ricevuto risposta, perché fosse messa la videosorveglianza o comunque fossero state trovate soluzioni adeguate a proteggere il parco. Ad oggi l’atto – conclude – non è stato ancora approvato, nonostante l’attuale assessore all’Urbanistica, allora consigliere Bordoni, rassicuró me e gli abitanti durante l’inaugurazione che a breve l’amministrazione sarebbe intervenuta in modo adeguato per proteggere il parco”.