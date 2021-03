Dpo le polemiche roventi salta l’apertura della Ztl a Terni

TERNI – Dietrofront nel giro di ventiquattro ore. Niente apertura h24 della Ztl a Terni da qui fino al 21 marzo, come prevedeva la delibera di giunta pronta ad essere approvata nel pomeriggio di lunedì. Ad aprire il fuoco erano stati la Lega ma anche l’indicazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal prefetto di Terni. La giunta aveva intenzione di aprire la Ztl con spegnimento dei varchi elettronici dalle 20 di lunedì sera, lasciando in funzione gli strumenti per il controllo delle aree pedonali. Niente da fare e dietrofront.