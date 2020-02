Terni, revocato l’isolamento alle ottanta persone tornate da Bergamo

TERNI – Dopo le polemiche e le richieste di spiegazioni è stato stato revocato l’invito all’isolamento volontario fiduciario rivolto dall’Usl Umbria 2, alla luce della situazione del coronavirus, a un’ottantina di persone di Terni, tra adulti e bambini, che nel fine settimana si erano recati in provincia di Bergamo per un evento sportivo. In base a quanto si apprende dall’azienda sanitaria il provvedimento ufficiale è stato firmato dalla direzione generale e dall’ufficio Igiene e sanità pubblica al termine dell’indagine epidemiologica sui partecipanti alla trasferta e ai potenziali contatti. Verifica che ha dato esito negativo. Le 80 persone potranno quindi uscire dalla proprie abitazioni e tornare alle loro attività lavorative e scolastiche.