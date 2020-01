Terni, donna trovata morta in casa: a dare l’allarme è stato il figlio

TERNI – Una donna di 72, domenica mattina, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in via Irma Bandiera dove sono intervenuti sia i sanitari del 118 che i vigili del fuoco. A dare l’allarme ai soccorritori è stato il figlio della donna di 72 anni che da alcune ore non riusciva a mettersi in contatto con la madre. I Vigili del fuoco hanno aperto la porta dell’appartamento, dove è tutto è risultato in ordine, e trovato il corpo senza vita dell’anziana. L’ipotesi è che la donna sia deceduta a seguito di un malore.