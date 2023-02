TERNI – Una donna di 59 anni è stata trovata morta in casa domenica sera in via Cesare Battisti a Terni, all’interno del suo appartamento. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, la donna era già cadavere, riversa in terra e quindi ovviamente i sanitari del 118, interventi assieme alle forze dell’ordine, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulle cause sono in corso tutti gli approfondimenti del caso. Sulle indagini avviate nell’immediato vige massimo riserbo