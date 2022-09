Terni, donna morta da giorni ritrovata in vico del Serpente: scattano le indagini

TERNI – Sabato sera in un’abitazione al civico 7 di vico del Serpente, è stato trovato il corpo senza vita di una donna: si tratterebbe di una 58enne di nazionalità nigeriana di 58 anni. Sul posto per gli accertamenti del caso si sono portati gli agenti della squadra Volante e della polizia Scientifica della questura di Terni. La segnalazione alle forze dell’ordine sarebbe partita dai residenti della palazzina in ragione del cattivo odore percepito: la donna, la cui salma era in avanzato stato di decomposizione, sarebbe deceduta da diversi giorni, forse qualche settimana. La prima ipotesi è che sia deceduta per cause naturali ma saranno le indagini a ricostruire l’accaduto. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.