Donazioni di mascherine per l’ospedale di Terni e la Caritas diocesana

TERNI– Giornata di donazioni di mascherine, strumento di protezione indispensabile in questi giorni.Ne arrivano 500 agli operatori della Caritas. In una nota della Diocesi di Terni-Narni-Amelia, si legge: “In questo momento di grande difficoltà economica e sanitaria causata dalla pandemia del virus covid-19, la Caritas Diocesana Terni Narni Amelia e l’Associazione di Volontariato San Martino vogliono sentitamente ringraziare la Ternana Calcio Unicusano per la donazione odierna di 500 mascherine, indispensabili al servizio dei nostri volontari e operatori che, giornalmente, sono impegnati a sostegno dei più bisognosi del nostro Territorio.

Fondazione Carit. Donanzione da parte della Fondazione Carit all’ospedale “S. Maria” di Terni: 6.000 mascherine FFP3 per tutto il personale sanitario. Le mascherine, partite da Shangai lo scorso 28 marzo, sono giunte a Venezia dove sono state sdoganate nella giornata di ieri; stamani la consegna all’Azienda ospedaliera. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione, Luigi Carlini, che si congratula con la task force – organizzata dall’Azienda ospedaliera, sotto la direzione del Commissario Andrea Casciari e coordinata dal primario della rianimazione/anestestesia, Rita Commissari in collaborazione con Leonardo Fausti.

Bandecchi. Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, dopo aver donato soldi all’ospedale di Terni, ha deciso di aiutare anche quello di Bergamo con 50.000 euro.