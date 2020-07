Terni, don Edmund Kaminski non ce l’ha fatta: oggi sarebbe dovuto partire per le ferie, ieri il tragico incidente

TERNI – Ieri pomeriggio l’incidente, si era capito subito che le sue condizioni erano gravissime. Nella serata, la triste notizia: don Edmund Kaminski, 54 anni, parroco di San Matteo Apostolo a Terni ed economo della Diocesi di Terni è morto alle 20.30 : aveva subito un grave politrauma ed era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Terni in condizioni cliniche gravissime fino al decesso sopraggiunto intorno alle 20,30: troppo gravi le ferite.

Kaminski, 54 anni, polacco, ormai da oltre 20 anni a Terni, era stato investito ieri pomeriggio da un busextraurbano di BusItalia lungo la strada fra Sangemini ed Acquavogliera dopo essere caduto dalla bicicletta, l’autopsia stabilirà se per un malore o per una buca. Appassionato ciclista, ogni giorno faceva diversi chilometri in sella al suo mezzo e ieri pomeriggio stava affrontando una di queste passeggiate in bici: oggi sarebbe dovuto partire per un periodo di ferie. Invece, la caduta fatale, a cui ha fatto seguito l’arrivo del bus, che ha frenato ma non è riuscito ad evitarlo. Ad annunciare la triste notizia alla città, le campane della sua chiesa. L’indagine sulla morte è condotta dai Carabinieri di Sangemini