Terni, Dominici e Ferranti (FI): “Studi d’artista al posto degli immobili abbandonati”

TERNI – Trasformare gli immobili sfitti e abbandonati e chiusi in studi d’artista. Lo prevede un atto di indirizzo sottoscritto dai consiglieri comunali di Forza Italia, Lucia Dominici e Francesco Maria Ferranti. “E’ necessario riportare l’attenzione sull’arte e sul ruolo fondamentale che può avere nella quotidianità delle persone e tutelare e valorizzare il patrimonio culturale con attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Per far ciò sono diversi gli immobili di proprietà del Comune di Terni, in centro città come in periferia, che risultano chiusi da tempo, incidendo in modo negativo anche sull’immagine e decoro cittadino”.

Cittadini Il documento dei forzisti prevede “anche il coinvolgimento dei cittadini, le associazioni ed anche soggetti economici per riempire quegli spazi privi di contenuti, offrendo contemporaneamente alla città la possibilità di avere un luogo dove poter praticare l’arte, avvicinandola sempre di più ad ogni cittadino”. Ferranti e Dominici chiedono l’impegno dell’amministrazione comunale “ad attuare ogni iniziativa rivolta a creativi di ogni settore – artisti, designer, attori, scrittori, film-maker – a cui affidare i locali sfitti e chiusi e abbandonati per trasformarli in studi creativi al fine di avvicinare sempre di più i cittadini all’arte e alle professioni artistiche”.