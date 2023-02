Terni, domenica 60 coppie si dichiarano amore eterno alla Festa della promessa

Il legame

Una cerimonia che suggella ancora di più il legame tra San Valentino e i fidanzati che diranno il loro “sì” entro l’anno, con la testimonianza di un Santo che parla di amore fedele e paziente, un amore attento, generoso e rispettoso, che è patrono dell’amore sponsale e della famiglia cristiana, fondata sul sacramento del matrimonio. Oltre ai tanti ternani che parteciperanno alla celebrazione, nutrita è la presenza di coppie provenienti dall’Umbria e da Roma. Come ogni anno, dalle ore 16, le coppie saranno accolte nei locali della scuola materna di San Valentino con un omaggio floreale per le donne offerto dal comitato organizzatore della parrocchia di San Valentino. Alle ore 17 raggiungeranno processionalmente la basilica di San Valentino per partecipare alla celebrazione per la festa della promessa, al termine della quale sarà donata la pergamena ricordo della manifestazione. Le coppie di fidanzati che volessero partecipare alla celebrazione della promessa possono prenotarsi presso la basilica di San Valentino o alla mail: mariacristina.crocelli@gmail.com.