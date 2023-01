TERNI – Un incendio è divampato giovedì mattina in un appartamento al piano terra in via Papa Benedetto III, zona San Giovanni. Le fiamme sono partite dalla camera da letto e hanno interessato l’intero appartamento. Sul posto i vigili del fuoco con tre mezzi hanno domato le fiamme, ingenti i danni riportati. Nell’abitazione vivono due coniugi ma quando sono scoppiate le fiamme solo uno era in casa ed è stato affidato alle cure dei sanitari. Spento l’incendio via alle operazioni di verifica di stabilità dell’edificio.