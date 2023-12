Terni, dipendente dell’ospedale rubava orologi e oggetti d’oro ai pazienti

TERNI – Un dipendente dell’ospedale di Terni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per essersi impossessato dei beni personali di due pazienti anziani, approfittando dei loro trasferimenti da un reparto all’altro. Si tratta di un quarantasettenne di origini campane, incensurato, accusato di furto aggravato continuato. Le indagini sono partite dalle denunce sporte, tra l’inizio di settembre e la fine di ottobre, da due ultraottantenni per essere stati derubati di orologi ed oggetti in oro nel corso di periodi di degenza al Santa Maria di Terni. Gli investigatori sono quindi risaliti al dipendente. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno recuperato un orologio, risultato sottratto a uno dei due anziani, posto in sequestro.