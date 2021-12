Terni, diciassettenne trovato morto in casa: si indaga sulle cause

TERNI – Un diciassettenne è stato trovato morto in casa nel primo pomeriggio di venerdì a Terni, in zona Cospea. Si cerca di capire le cause del decesso, sulle quali stanno indagando gli uomini della Polizia ed intanto sul posto si è recato il pm Marco Stramaglia, insieme alla Polizia Scientifica.. Da quello che sembra il giovane pare non si fosse recato al lavoro. Sul posto è arrivato anche il personale della Croce rossa italiana che ha accertato il decesso del ragazzo. Saranno però i rilievi a chiarire le esatte circostanze del decesso.