Terni, di nuovo immondizia a via Bandiera: arriva anche un materasso

TERNI – Avevamo segnalato pochi giorni fa la presenza di un cumulo di immondizie dietro al mercatino di via Irma Bandiera. Dopo nemmeno una settimana dalla rimozione del monticello di merce varia accatastata, riecco di nuovo l’incivilità delle persone. Adesso arriva persino un materasso con una poltrona. Senza contare le sedie di plastica. Incredibile come dopo le ripetute segnalazioni nessuno provveda a recintare l’area o fare in modo che ci siano dei dissuasori – per esempio installando delle telecamere che riprendano gli autori del gesto – e soprattutto che ci voglia sempre troppo tempo per rimuoverlo.