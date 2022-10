Terni, Devid Maggiora riconfermato segretario: “Avanti con il sindaco Latini”

La riconferma di Latini

“Per la Lega la ricandidatura del sindaco uscente Leonardo Latini non è in discussione e verrà da noi sostenuta convintamente in virtù dell’ottimo lavoro svolto sul territorio ternano» così il segretario neo eletto durante il congresso del partito svoltosi nei giorni scorsi a Terni. «Sono contento – ha proseguito – che al di là delle bugie fatte circolare sulla stampa, il congresso sia stato un momento di confronto sulle idee e non di scontro sulle persone, come qualcuno sta cercando di far passare all’esterno con l’unico obiettivo di danneggiare il partito. La partecipazione di ieri ha confermato l’impegno della Lega sul territorio, un partito che sa di poter contare sull’apporto fondamentale dei militanti, sul lavoro di amministratori, consiglieri comunali e regionali, parlamentari, su di una Regione Umbria attenta alle dinamiche e alle esigenze territoriali come mai prima era accaduto con la sinistra e da oggi anche su di un governo di centrodestra votato dal popolo”.

La linea di Caparvi

“Si concludono con Terni i 18 congressi di sezione che la Lega Umbria ha iniziato qualche mese fa e che vedono una totale riorganizzazione del partito in tutte le sue sezioni comunali – l’intervento è del segretario regionale Lega Umbria Virginio Caparvi – A Terni è stato eletto Devid Maggiora in un congresso franco e costruttivo, in cui è emerso lo spirito forte di quella Lega che non bada alle polemiche, ma vuole lavorare per il bene dei cittadini, riconfermare il sindaco Latini alla guida della città di Terni e che quindi è più che mai determinata non solo nel suo appoggio, che abbiamo più volte ribadito, ma anche nel costruire un percorso vincente e proficuo per spiegare ai ternani quanto di buono è stato fatto in questi anni per la città. Al contrario di come qualcuno vuole raccontare, è una Lega solida, forte, che sa confrontarsi, dibattere, ma poi alla fine trovare l’unità e la sintesi per andare avanti con la buona amministrazione”.