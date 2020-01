Terni, deiezioni, sporcizia e carenze igieniche: Latini dichiara inagibile una casa

TERNI – Il sindaco di Terni Leonardo Latini ha firmato, su segnalazione dei Carabinieri, una ordinanza di inagibilità per un appartamento in via di Vittorio. La motivazione sono “problemi igienico sanitari”. Dalla relazione emerge che ’abitazione versava in gravissime condizioni igienico sanitarie dato che era presente una copiosa quantità di acqua sul pavimento, proveniente dall’angolo cucina, il cui lavabo aveva lo scarico asportato, la pavimentazione ed i sanitari risultavano quasi tutti imbrattati di deiezioni presumibilmente umane.

Ingombro Inoltre l’angolo cucina era “completamente ingombro di materiali allo stato di rifiuto”, l’angolo adibito a camera “presentava sul muro macchie di umidità”. Infine mobilio e pavimento erano sporchi ed incrostati. L’ordinanza quindi dichiara l’inagibilità della casa “Fonte di pericolo e minaccia per la salute dei cittadini, sottoposti ad intollerabili situazioni di scarsa igiene”. L’occupante ha cinque giorni „a disposizione per ripristinare le condizioni igieniche per la vivibilità dell’appartamento.“