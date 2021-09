Terni, danneggia una centralina del gas a Borgo Bovio: arrestato 26enne

Sabato pomeriggio scatta la prima segnalazione: nel quartiere di Borgo Bovio si aggira un giovane nordafricano con un bastone con il quale colpisce le fioriere. Mentre gli equipaggi della polizia di Stato perlustrano la zona, arriva al 113 una seconda telefonata per segnalare la presenza di un giovane, rispondente alla descrizione fisica di quello che gli agenti stavano ricercando, che aveva forzato le ante di una centralina pubblica del gas e che, una volta all’interno, aveva divelto tutte le valvole e le manopole, causando la fuoriuscita del metano che, velocemente, si era propagato nell’ambiente circostante e nelle abitazioni vicine.

I residenti

I residenti, spaventati, erano scesi in strada e avevano allertato i soccorsi attraverso il numero di emergenza. All’arrivo della squadra Volante il giovane si trova ancora sul posto: arrestato in flagranza di rato per danneggiamento aggravato, mentre i tecnici dell’azienda distributrice del gas metano provvedevano alla messa in sicurezza dell’area ed alle riparazioni e al ripristino del servizio, in presenza dei Vigili del fuoco.