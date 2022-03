Terni, dal 31 marzo al 3 aprile i Campionati Italiani Giovanili a squadre di tennis tavolo

TERNI – Dopo gli Assoluti di Biella, che hanno aperto la grande stagione pongistica, si avvicina la prima parte dei Campionati Italiani Giovanili, maschili e femminili, che sarà riservata, da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile, alle gare a squadre. Si disputeranno, ovviamente nella casa del PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni, che poi, da sabato 23 aprile a domenica 1 maggio, ospiterà anche la rassegna tricolore individuale.

Patrocinio e sostegno

La manifestazione sarà organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio del Comune di Terni e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. I settori coinvolti saranno l’Under 21, l’Under 19, l’Under 17, l’Under 15, l’Under 13 e l’Under 11, maschili e femminile. Fra i ragazzi sono iscritte 16 squadre U21, 14 U19, 17 U17, 16 U15, 21 U13 e 18 U11 (totale 102), mentre nel femminile si affronteranno 7 compagini U21, 9 U19, 11 U17, 10 U15, 10 U13 e 7 U11 (totale 54).

Gli atleti coinvolti saranno circa 450, cui si sommeranno altrettanti addetti ai lavori e accompagnatori.

La formula di gioco adottata nei settori maschili U15, U17, U19 e U21 è la New Swaythling (cinque singolari). Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 atleti, di cui 3 titolari. Vincerà la compagine che arriverà per prima a tre punti.

La formula utilizzata nei settori femminili ed esclusivamente nei settori U11 e U13 maschile è la Courbillon (quattro singolari e un doppio). Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 atleti/e, di cui 2 titolari. L’incontro terminerà quando una delle compagini totalizzerà tre punti.

Nel settore maschile gli atleti, regolarmente tesserati e in regola con l’idoneità alla pratica, potranno essere utilizzati nel proprio settore di appartenenza oppure in quello immediatamente superiore. Un atleta potrà essere schierato in un solo settore d’età.

Nel settore femminile le atlete, regolarmente tesserate e in regola con l’idoneità alla pratica, potranno essere utilizzate nel proprio settore oppure in tutti i settori superiori. Un’atleta potrà essere schierata in un solo settore d’età.

Ecco, dunque il programma:

Giovedì 31 marzo

Ore 9- Squadre Femminili Under 21, Squadre Maschili Under 21, Squadre Femminili Under 19

Venerdì 1 aprile

Ore 9- Squadre Maschili Under 19, Squadre Maschili Under 17, Squadre Femminili Under 17

Sabato 2 aprile

Ore 9- Squadre Femminili Under 15, Squadre Maschili Under 15, Squadre Femminili Under 13

Domenica 3 aprile

Ore 9 Squadre Maschili Under 13, Squadre Femminili Under 11, Squadre Maschili Under 11

Sarà possibile seguire le gare in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.