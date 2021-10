Terni, da Fondazione Carit incremento delle risorse: oltre 14.5 milioni per sviluppo e fragilità sociali

“È motivo di giusta soddisfazione – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Luigi Carlini – sapere che nonostante i mesi difficili e complicati che ci lasciamo alle spalle fondazione Carit ha saputo reagire e costruire, nelle difficoltà sempre imprevedibili della pandemia, una politica resiliente sia dal lato della gestione patrimoniale sia nella flessibilità dell’uso delle risorse. Per il 2022 abbiamo deciso una crescita robusta della voce ‘volontariato, filantropia e beneficenza’ perché abbiamo piena consapevolezza del forte logoramento del tessuto sociale e delle difficoltà che hanno colpito famiglie e ragazzi. Tutto ciò è stato possibile senza sacrificare nulla degli altri capitoli di finanziamento, come prevede lo Statuto della Fondazione. La solidità patrimoniale, attestata dalla promozione dell’Acri che ci vede salire di ben quattro posizioni, dal 36/mo al 32/mo posto, nella classifica delle Fondazioni non è solo motivo di orgoglio, ma ci carica di nuove e maggiori responsabilità. Perché si può fare sempre di più e meglio – chiosa -, attraverso una politica oculata nella gestione patrimoniale i cui benefici ricadono sul territorio di competenza della Fondazione”.