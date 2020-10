Terni, da Fondazione Carit 350 mila euro per dispositivi anti-Covid

TERNI – Dispositivi per la sicurezza individuale, nuovi arredi per il distanziamento sociale, macchinari per l’igienizzazione dei locali, attrezzature e arredi per il miglior utilizzo degli spazi esterni e quant’altro dirigenti e insegnanti hanno ritenuto necessario per affrontare al meglio l’impegno scolastico in questo periodo di pandemia. È quanto ha contribuito ad acquistare la fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni per consentire ai giovani del territorio di tornare a seguire le lezioni in classe: 350 mila euro il contributo Carit messo a disposizione nell’ambito del bando ‘Ritorniamo a scuola’.

Richieste Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carit ha accolto 26 richieste di contributo pervenute nell’ambito del bando 4/2020 “Ritorniamo a scuola 2020/2021” dalle scuole di ogni ordine e grado del territorio e ha stanziato circa 350 mila euro per garantire il ritorno in aula di bambini e ragazzi in presenza e in sicurezza. Come avviene solitamente per la maggior parte dei bandi rivolti alla Scuola, la partecipazione è stata straordinariamente alta: oltre il 95% delle istituzioni scolastiche del territorio ammesse, ha presentato progetti meritevoli di finanziamento. «Di questo la Fondazione Carit è particolarmente lieta – dichiara il presidente prof. Luigi Carlini – in quanto significa che si riesce a rispondere ad un reale bisogno della comunità e a soddisfare le esigenze dei giovani che rappresentano il futuro della nostra società». L’elenco dei progetti finanziati è visibile sul sito internet della Fondazione www.fondazionecarit.it, nella sezione bandi. Gli enti interessati riceveranno la relativa comunicazione nel portale ROL.