TERNI – Un cuoco ternano ternano di 58 anni aveva in macchina 3,75 grammi di cocaina e la somma in denaro contante di 1.585 euro divisi in banconote di vario taglio. In casa aveva altri 15 grammi di cocaina e 1,25 di marjuana celati all’interno di una credenza nel soggiorno. L’uomo è stato scoperto durante un controllo stradale in via Turati. Dopo gli accertamenti di rito è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di spaccio. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Terni, avvisato dagli inquirenti di quanto accaduto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida ed il sequestro di tutto il materiale rinvenuto provento del reato.