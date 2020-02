Terni, cucciola di Breton cade in una buca e viene salvata dai Vigili del fuoco

TERNI – Un sospiro di sollievo dopo momenti di paura. E’ stata recuperata sabato pomeriggio nella zona di Cervara dai Vigili del fuoco del comando di Terni, Meg, una cucciola di Breton di tre mesi caduta e rimasta intrappolata in una buca. L’animale era scivolato per oltre quattro metri, dopo che la voragine si era aperta in un dirupo. Dopo tre ore d’intervento i pompieri hanno estratto la cagnolina in buona salute.