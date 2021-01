Terni, crolli a Colle Obito per il maltempo nell’area oggetto di consolidamento

TERNI – Un pezzo della collinetta in zona ospedale, a Colle Obito-via Giandimartalo di Vitalone è crollato per il maltempo. Per le piogge, attorno alle 4 di mercoledì una parte consistente di terreno è infatti crollata dall’area dell’ospedale sulla strada sottostante, abbattendo anche un palo della luce. La strada è stata chiusa e l’azienda ospedaliera Santa Maria, che sta effettuando dei lavori di consolidamento nella zona dopo il taglio degli alberi avvenuto nel 2016.

In una nota, l’azienda fa sapere che “tale smottamento ha interessato un tratto di pendio molto limitato (circa 7/8 metri) rispetto all’intervento di consolidamento che l’Azienda Ospedaliera aveva già effettuato (circa 200 metri). Si tratta di un fenomeno molto circoscritto, ma che ha coinvolto anche un palo dell’illuminazione pubblica che ha bloccato la strada. Alle 14.30 di oggi è stato effettuato un sopralluogo congiunto con il Comune, con il RUP, il direttore dei lavori e la ditta che ha effettuato i lavori di consolidamento nella zona adiacente per verificare la situazione nell’intera zona. Nella mattinata di domani inizieranno i lavori per lo sgombero della carreggiata, il rimontaggio dell’illuminazione e la messa in sicurezza della parte soprastante lo smottamento di terra che ha coinvolto la strada. A seguire saranno fatti tutti i rilievi per capire le cause di tale smottamento e definire gli interventi immediatamente necessari per il consolidamento”.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia Locale di Terni, personale della protezione civile comunale e tecnici del comparto elettrico. Il Comune fa sapere che chiederà una relazione sull’accaduto.