Terni, crolla intonaco da un grattacielo in via Turati: tragedia sfiorata

TERNI- Soltanto per un puro colpo di fortuna non c’è stato alcun morto nè feriti. Ma tanta paura attorno alle 20 di sabato sera quando il grattacielo al numero 22 di via Turati ha visto staccarsi una vasta porzione di intonaco dalla facciata, all’altezza del piano terra crollando a terra insieme ad una parte metallica all’angolo del palazzo.

La zona è stata subito delimitata dal personale del 115, con il supporto della squadra Volante, e sono state avviate le procedure di messa in sicurezza al pari delle verifiche per valutare se vi siano altre parti del grattacielo di 16 piani pericolanti