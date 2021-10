Terni, crolla il solaio dell’ex convento di Colle dell’Oro: feriti due ragazzi

TERNI – Crolla una parte del solaio nell’ex convento di Colle dell’Oro, un immobile di proprietà comunale. Per cause ancora in corso di accertamento la struttura ha ceduto nel pomeriggio di mercoledì. Al momento dell’incidente all’interno si trovavano un ragazzo ed una ragazza di Roma, fotografi che hanno riportato fratture a braccia e gambe ma non sono in condizioni gravi.

La vicenda riporta i riflettori sullo stabile, che era da tempo pericolante. Della questione si era recentemente interessato anche il consigliere comunale di Terni Civica Michele Rossi, che aveva sollecitato un intervento. Anche Italia Nostra aveva denunciato la pericolosità dello stabile, restando inascoltata Sul posto è scattato l’intervento dei vigili del fuoco.