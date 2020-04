Terni, Covid-19: nuovi orari e linee per il numero verde comunale

TERNI– Il numero verde 800 737073 del comune di Terni, attivato all’inizio dell’emergenza Covid-19 su indicazione del sindaco Leonardo Latini, incrementa la sua operatività. E’ attivato tutti i giorni feriali dalle 9 alle 18. Il servizio di informazione emergenza sale a quattro canali telefonici: 1) per informazioni sulle normative e sulle misure di contrasto; 2) per informazioni sulle attività dei Servizi Sociali 3) per informazioni sulla richiesta dei buoni spesa 4) per le urgenze. Dopo le ore 18 e nei giorni festivi è possibile contattare la linea 4 attiva per le urgenze.

Il numero verde è gestito con personale della direzione Welfare e della Protezione civile comunale.